Tilo Wetzel vom Bergbauverein Ronneburg und Hornist Engelbert Sieler von der Bergmannskapelle „Schacht 407“ machen auf die 1. Mettenschicht in Gera aufmerksam.

In Kürze in Gera: Wismut-Geschichte(n) und Wismut-Fusel

Gera. Bergbauverein lädt ein zur Mettenschicht im Kultur- und Kongresszentrum

Zur 1. Mettenschicht – einer Bergmannstradition zur Weihnachtszeit – lädt der Bergbauverein Ronneburg am Montag, 12. Dezember um 18 Uhr ins Kultur- und Kongresszentrum Gera ein. Neben Informationen zum Uranerzbergbau der Wismut in der DDR-Zeit und der Sanierung des Bergbaugebiets in Ostthüringen heute wird es Gelegenheit für Gespräche geben. Premiere wird die Bergmannskapelle „Schacht 407“ haben. Eintrittskarten, deren Erlös dem Verein zugute kommt, gibt es im Vorverkauf nicht. Es werden aber mindestens zwei Abendkassen geöffnet sein, damit keine lange Wartezeit aufkommt.