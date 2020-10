„Ich bin sehr stolz, dass wir ausgesucht wurden“, freut sich Christian Tomzig. Der Inhaber von „Louis Diner“, einem Restaurant im US-amerikanischen Stil in der Geraer Reichsstraße, welches am Freitag und Samstag Gastgeber für ein Kamerateam um Filmemacher Tom Asmussen aus Auerbach ist.

Der Kurzfilm, sagt Asmussen, spiele in den USA, genauer in Los Angeles, und würde die aktuellen Rassismus-Diskussionen in dem Land aufgreifen. Durch Filmmagie soll bis auf das Diner nichts mehr an Deutschland erinnern, so werde für den Dreh auch ein US-Polizeiauto vorfahren. Gedreht wird am Sonnabend ab etwa 9 Uhr. Bereits am Freitag ab 15 Uhr ist das Kamerateam für einen kleinen Imagefilm über das Lokal vor Ort. An beiden Tagen ist mit Einschränkungen zu rechnen. Gäste können gern vorbeischauen, werden aber gebeten, sich an die Anweisungen des Regisseurs und des Diner-Teams zu halten.

Weitere Infos und Kontakt im Netz unter www.facebook.com/LouisDinerGera