Information zu Herz und Krebs

Am Mittwoch gibt es die 24. Auflage des Geraer Herztages.

Gera. 24. Geraer Herztag am Mittwoch im Kultur- und Kongresszentrum

Am Mittwoch findet der 24. Geraer Herztag im Kultur- und Kongresszentrum statt, zu dem der Verein Initiative gegen den Herztod alle Interessierten einlädt. Diesmal stehen Herz- und Krebserkrankungen im Fokus von Vorträgen.

Martin Winterhalter, Chefarzt am SRH-Klinikum und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Initiative gegen den Herztod e.V. wird den Herztag um 10 Uhr eröffnen. Nach der Begrüßung schließen sich mehrere Vorträge an: So referiert Martin Winterhalter als Kardiologe und Internistischer Intensivmediziner ab 10.40 Uhr über Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um 11.40 Uhr spricht Tobias Rachow, Oberarzt für Pneumologische Onkologie und Facharzt für Innere Medizin der Uni-Klinik Jena zum Thema: „Krebserkrankung, die neue Geißel der Menschheit“. Es schließt sich um 12.40 Uhr ein Vortrag von Katy Stegemann an. Als Fachärztin für Innere Medizin und Onkologie, Gemeinschaftspraxis Wiesestraße Gera, thematisiert sie: „Behandlung von Krebserkrankungen – auf was müssen wir achten“.

Der Kardiologe Marc-Alexander Ohlow, Klinik für Kardiologie im SRH Wald-Klinikum Gera hält um 13.40 Uhr einen Vortrag über „Herzklappenerkrankung – moderne Therapie“. Gefäßchirurgin Astrid Kebsch, Oberärztin an der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie/Angiologie im SRH Wald-Klinikum Gera beschließt die Vortragsreihe um 14.40 Uhr mit dem Thema: „Das Bauchaortenaneurysma – eine Zeitbombe im Bauch“. Zum Herztag werden auch wieder zahlreiche Aussteller mit ihren Ständen im Foyer des Kultur- und Kongresszentrum vertreten sein, um die Besucher zu informieren, zu beraten und aufzuklären. Darüber hinaus werden wie bei den vergangenen Veranstaltungen Blutdruck- und Blutzuckermessungen angeboten.