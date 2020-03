Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen und Erfahrungsberichte für Gründer in Gera

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt interessierte Existenzgründer und Jungunternehmer zu einem Gründertreffen am kommenden Montag, 9. März, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr in die Hauptverwaltung der Handwerkskammer in Gera, Handwerkstraße 5, ein. Schwerpunktthemen sind diesmal die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten bei der Existenzgründung. Zusätzlich gibt es im Rahmen des Gründertreffens auch generelle Informationen rund um die erfolgreiche Existenzgründung sowie die erfolgreiche Fortführung junger Unternehmen.

Erfahrungsberichte von erfolgreichen Gründern

Außerdem geben erfolgreiche Gründer ihre Erfahrungsberichte, wie sie den Weg in die Selbstständigkeit gemeistert haben. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Referenten und Experten sowie zum Netzwerken in lockerer Atmosphäre. Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung nimmt Robert Heerklotz bei der Handwerkskammer für Ostthüringen unter Telefon 0365/8 22 51 78 oder per E-Mail an heerklotz@hwk-gera.de entgegen.