Ingolf Seidler feiert mit Zoohandlung in Weida 30-Jähriges

Am 13. März vor genau 30 Jahren öffnete Ingolf Seidler in der Weidaer Rothmühlstraße seine Zoohandlung. „Es gab gute, aber immer auch schwierige Zeiten“, sagt der Ladeninhaber mit Blick auf die Corona-Beschränkungen und erinnert an den Bau der Kirchbrücke 2014/2015. Seit 2012 bietet Seidler in der Weidaer Brüderstraße Kleintiere, Zierfische, Vögel und Zubehör. Eine derzeit nicht mögliche Feier will er nachholen. Öffnen darf er aktuell und setzt einige Hoffnung in die Garten(teich)-Saison. Und wenn sich der 56-Jährige zum Jahrestag etwas wünschen darf, dann, dass die Menschen ihre Händler und Geschäfte vor Ort nicht vergessen.