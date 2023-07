Initiative eines Geraers: Ein Monat alter Glanz für Schloss Osterstein

Gera. Wie der Geraer Hannes Buschmann die im Krieg zerstörten Teile der Geraer Schlossanlage zumindest optisch wieder auferstehen lassen möchte:

Wenn in mancher Altstadt bedeutsame Gebäude saniert werden, so ist mitunter auf Bannern am Baugerüst das zeitweise verborgene Antlitz des Hauses nachempfunden. Solche Fassadenbilder und eine Ausstellung im Geraer Stadtmuseum haben den Wahl-Geraer Hannes Buschmann zu einer Idee gebracht, die ihn seither umtreibt.

Die erwähnte Sonderausstellung war jene zu Schloss Osterstein, die im Juni 2021 eröffnet wurde, und der 70-jährige Rentner fragte sich, ob nicht nach dem gleichen Prinzip das Geraer Schloss auf dem Hainberg für eine kurze Zeit wieder in alter Pracht erstrahlen könnte. Also so, wie es sich vor dem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg im April 1945, präsentierte.

Drei Herausforderungen

Kurz umrissen ist die Idee, direkt vor dem Schloss in Richtung Stadt ein großes Gerüst aufzubauen, auf dem ein historisches Foto der Gemäuer nahezu in Originalgröße schon von weitem sichtbar ist. Es wäre ein etwa 50 Meter langes und mehrere Meter hohes Foto nötig, das zum Schutz vor Wind in mehrere Teile zerschnitten und am Gerüst als Mosaik zusammengesetzt würde. Einen Monat lang – Hannes Buschmann nennt es den Osterstein-Monat – könnte in seiner Vorstellung dann das historische Schloss-Ensemble von der Untermhäuser Brücke oder vom Hofwiesenpark aus zu sehen sein.

Mit den Fototeilen könnte man dann einen Spendenaufruf verbinden, Firmen, Vereine und Privatpersonen könnten ihren Teil des Fotos erwerben und später als Andenken behalten. Sicher werde vor allem das für diesen Zweck verwendbare Gerüst einiges Kosten, weshalb auch Fördermittel beantragt werden könnten. Am Ende soll aber kein Geld mit der Aktion verdient werden, betont Buschmann, der aus Bitterfeld stammt, vor einigen Jahren nach Gera zog und früher im EDV-Bereich tätig war.

Er hat drei große Herausforderungen identifiziert: Zum einen braucht es ein gutes Foto, dass unter Umständen für das Vorhaben noch aufgearbeitet werden müsste. Dazu ist er mit dem Stadtmuseum im Gespräch und will auch im Stadtarchiv schauen. Zum zweiten braucht es das passende Gerüst und dafür die finanziellen Mittel. Und drittens sind da die behördlichen Genehmigungen, die eingeholt werden müssen.

Mitstreiter gesucht

Auch wenn bislang nur die Idee existiert, ist sich Hannes Buschmann sicher, dass daraus etwas werden kann. „Und dann wird es ein echter Hingucker für die Gerschen, aber auch für Gäste der Stadt“, sagt er. Beim Zeitplan hält er sich aber zurück, erst hofft er auf etwas mehr Resonanz auf seine Idee als bisher. Und auf Mitstreiter, Unterstützer, mit denen er die Idee gemeinsam umsetzen kann.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auf der eigens erstellten Internetseite des Projekts zu finden unter www.osterstein.jetzt