Insektenhotel aus Gera für Partnerstadt Fort Wayne

Gera/Fort Wayne. Durch die Otegau wird der Wunsch aus den USA erfüllt und „transatlantischer Naturschutz im Kleinen“ geleistet.

Auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist die Pflege von städtepartnerschaftlichen Beziehungen wichtig. So ist ein in Gera gebautes Insektenhotel derzeit auf dem Weg in die US-Partnerstadt Fort Wayne. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Lorrie Freiburger, eine der aktivsten Ehrenamtlichen der Städtepartnerschaft in Fort Wayne, habe sich demnach kürzlich auf der Suche nach einem Insektenhotel an Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) gewandt. „Natürlich versuche ich, auch bei solch scheinbar einfachen Anfragen zu helfen“, erklärt der. Er vermittelte zur Otegau, dem Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum Ostthüringen/Gera, die das Projekt gerne unterstützten.

In deren Holzwerkstatt entstand das neue Zuhause für Bienen und Insekten, das ganz individuell für die Partnerstädte Gera und Fort Wayne gebaut und angemalt wurde. „Mit dem Geschenk eines Insektenhotels leistet die Stadt Gera transatlantischen Naturschutz im Kleinen über den Ozean hinweg“, heißt es in der Pressemitteilung.

Fort Wayne ist eine von 12 Partnerstädten Geras. Im Juni 2019 besuchte eine Geraer Delegation die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Indiana und sprach über die konkrete Ausgestaltung der Städtepartnerschaft in den Bereichen Wirtschaft und Soziales.