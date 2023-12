Insolventer Einzelhändler, filmreife Autojagd - diese Geschichten bewegten Gera in dieser Woche

Andreas Lätzer-Bürger ist Inhaber der Vitaminquelle in Gera. Sie soll überleben. Die Läden in den Arcaden und in der Gutenbergstraße hat er geschlossen.

Gera Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden Tagen.

1. Einzelhändler in Gera meldet Insolvenz an

Die Zukunft der traditionsreichen Vitaminquelle auf der Sorge steht auf der Kippe. Andreas Lätzer-Bürger hat am 22. Dezember seiner Belegschaft im Geschäft auf der Sorge gekündigt. Für November und Dezember hat er keinen Lohn gezahlt. Zuvor hatte er am 24. November Insolvenz angemeldet, fünf Mitarbeitern seiner Filiale in den Gera Arcaden eine Kündigung unterschrieben und diesen Standort geschlossen. Von vormals drei Standorten bleibt einer übrig. Andreas Lätzer-Bürger hofft, das Stammgeschäft mit neuer Rechtsform fortzuführen.

2. Hochwassergefahr - der Pegel in Gera-Langenberg steigt auf 2,70 Meter

Aufregendes am Weihnachtstag: App-Warnsysteme schlagen am 24. Dezember frühmorgens Alarm. Nach ergiebigen Regenfällen hat der Pegel Gera-Langenberg den Meldebeginn überschritten, das heißt, die Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser. Der Pegel in Gera-Langenberg verzeichnete zu diesem Zeitpunkt 2,70 Meter. Glücklicherweise entspannte sich die Lage im Laufe des Tages wieder.

3. Filmreife Verfolgungsjagd endet an Geraer Hauswand

Erst wird das Auto, ein hochmotorisierter Audi, in Jena gestohlen. Dann liefert sich der Fahrer eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Autobahnpolizei und der Polizei Gera. Diese nimmt sofort die Verfolgung auf. Daraufhin legt der 30-jährige Fahrer an Geschwindigkeit zu und rast durch die Untermhäuser Straße. Als er abbiegen will, kracht da Auto gegen eine Hauswand.

4. Havarie im Stadtzentrum mit Vollsperrung

Kurz vor Weihnachten gibt es noch eine böse Überraschung im Stadtzentrum: Der Nicolaiberg in der Geraer Innenstadt ist dicht. Er muss aufgrund der Havarie an einer Leitung des Zweckverbands Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal voll gesperrt werden. Das hat für den Fahrzeugverkehr weitreichende Konsequenzen. So muss unter anderem die Einbahnstraße vom Nicolaiberg in die Greizer Straße aufgehoben werden, damit der Lieferverkehr auf den Markt und den Steinweg gewährleistet ist.

5. Distel-Wirtin beendet Pachtvertrag

Im vorigen Jahr waren an den beiden Weihnachtsfeiertagen rund 200 Gäste in jeweils zwei Durchgängen von drei Beschäftigten der kleinen Gaststätte bewirtet worden. In diesem Jahr wird kein Weihnachtsessen mehr in der „Distel“, im Kulturhaus Schafwiesen des gleichnamigen Kleingartenvereins, serviert. Nach 13 Jahren schließt Evelyn Blechschmidt das bekannte Lokal. Sie erzählt, warum sie diesen Entschluss gefasst hat.