Corona-Inzidenz der Stadt Gera sinkt auf 178,3

Mit Stand Dienstag sind in Gera 16 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 2197 Fälle gemeldet. Aktive Fälle gibt es derzeit 314 (-59), teilte der Krisenstab der Stadt mit. 1798 Personen (+67) sind als genesen registriert. 85 Menschen - und damit fünf weitere binnen 24 Stunden - sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 178,3. Aktuell befinden sich 400 Geraer in Quarantäne.