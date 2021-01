46 Neuinfektionen am Donnerstag binnen 24 Stunden

Inzidenz in Gera liegt bei 172,9

Gera. Mit Stand Donnerstag, 7. Januar 2021, sind in Gera 46 Neuinfektionen registriert worden. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 2276 Fälle gemeldet. Aktive Fälle gibt es derzeit 299 (+15) teilte der Krisenstab der Stadt mit. 1884 Personen (+28) sind als genesen registriert. 89 Menschen - und damit drei weitere binnen 24 Stunden - sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt am Donnerstag bei 172,9. Aktuell befinden sich 584 Geraer in Quarantäne. red