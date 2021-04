Inzidenz in Gera sinkt auf 288,86

Gera. 36 Neuinfektionen meldet der Krisenstab am Freitag für die Stadt. Laut RKI wurden keine Neuinfektionen im Landkreis Greiz registriert.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera ist am Freitag auf 288,86 gesunken. In den letzten 24 Stunden wurden 36 Neuinfektionen registriert.

Corona-Blog: Schulen und Kitas müssen fast überall schließen - Ramelow: Freiheiten, wenn Hälfte geimpft ist

Aktuell gibt es 479 (-17) aktiv Infizierte, teilte der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 5007 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 4358 (+52) Personen gelten als genesen.

Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 170 Pandemie-Tote zu beklagen. Im Landkreis Greiz liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 266,9. Es wurden am Freitag keine neuen Infektionsfälle registriert.