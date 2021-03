Inzidenz in Gera steigt am Sonntag auf 162,1

In Gera ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert übers Wochenende auf 162,1 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag hervor. Am Freitag lag der Wert bei 110,6, hatte sich auch zuvor um den Wert von 100 bewegt. Seit Freitag wurden demnach 71 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit dem ersten Fall in Gera am 11. März 2020 sind damit 3326 Fälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb über das Wochenende unverändert bei 120. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog