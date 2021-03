Inzidenz von Gera steigt auf 350,10 - Schulen ab morgen geschlossen

Gera. Geras Schulen bleiben ab Mittwoch, 24. März, geschlossen, ausgenommen sind u.a. Abschlussklassen. Kitas sollen ab dem 29. März schließen.

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Dienstag auf 350,10 gestiegen, informiert der Krisenstab. Es gibt 419 (+20) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 3656 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden 41 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3113 (+18) Personen gelten als genesen, 124 Menschen und damit drei weitere im Vergleich zum Vortag sind an oder mit Covid-19 verstorben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Stadt Gera erlässt Allgemeinverfügung

Bezugnehmend auf die derzeitige Pandemielage erlässt die Stadt Gera eine Allgemeinverfügung in Verbindung mit der aktuell geltenden Thüringer Verordnung. Diese tritt zum 24. März in Kraft und gilt vorerst bis einschließlich 11. April.

Ab Mittwoch, dem 24. März, sind in der Stadt Gera alle staatlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen einschließlich der Schulhorte und Internate, sowie die Schulen in freier Trägerschaft für den Präsenzbetrieb zu schließen. Dies gilt nicht für den Unterricht für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf, für Schüler der Abschlussklassen und für Schüler, die im laufenden Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen. Für Schüler bis zur Klassenstufe 6 wird eine Notbetreuung angeboten. Bezüglich der Regelungen zur Notbetreuung gibt die jeweilige Schule Auskunft.

Stadt: Schulen und Kitas maßgeblich am Infektionsgeschehen beteiligt

Mit der Allgemeinverfügung reagiert die Stadtverwaltung auf die hohen Corona-Infektionszahlen in Gera und kommt zugleich der Aufforderung der Landesregierung nach, Schulen geschlossen zu halten, wenn der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt bei 200 Neuinfektionen oder darüber liegt. Die Inzidenz in der Stadt Gera ist seit Anfang März sprunghaft gestiegen. Bereits am 9. März wurde der Risikowert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Am 19. März stieg die Inzidenz auf über 200, zum Wochenbeginn, am 22. März, auf über 300. Schulen und Kindereinrichtungen sind dabei maßgeblich am Infektionsgeschehen beteiligt, informiert die Stadt.

Vorerst sind Geraer Kindereinrichtungen noch geöffnet, die Schließung erfolgt per Allgemeinverfügung ab 29. März. Man hofft darauf, dass durch die in Thüringen an diesem Tag beginnenden Osterferien Eltern die Schließung mit Urlaub besser überbrücken können. Eine Notbetreuung soll auch in Kindertagesstätten angeboten werden.