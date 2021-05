Gera. Auch im Landkreis Greiz fällt dieser Wert. Am Sonntag liegt er laut RKI bei 41,1.

Der Inzidenzwert für Gera fällt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag einen Wert von 19,3, nachdem er am Samstag bei 22,6 lag und am Freitag noch 25,8 betragen hatte. Vier Covid-19-Fälle sind über das Wochenende neu hinzugekommen.

Im Landkreis Greiz erreichte der Wert am Sonntag 41,1 und ist damit seit Freitag ebenfalls weiter gefallen.