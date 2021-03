Inzidenzwert für Gera springt auf 140,7

Nachdem sich der Corona-Inzidenzwert für Gera in den vergangenen Tagen um den Wert von 100 bewegte, ist die Zahl der Coronafälle der zurückliegenden sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, am Sonnabend auf 140,7 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes hervor. Corona-Blog: Inzidenz bei Kindern sprunghaft gestiegen - Thüringen stoppt Impftermin-Vergabe

Demnach werden gegenüber Freitag 38 weitere, positiv auf das Coronavirus getestete Personen ausgewiesen. Seit dem ersten Fall in Gera am 11. März 2020 sind damit 3293 Fälle registriert worden. Am Freitag lag die Inzidenzzahl für Gera noch bei 110,6. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Meldungen bleibt in Gera unverändert bei 120.

Im Landkreis Greiz lag die Inzidenzzahl am Sonnabend laut der Zahlen des RKI bei 417,9. Wie das Landratsamt auf der Internetseite des Kreises informiert, liegt die Zahl der aktiven Fälle bei 785.

