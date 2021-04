Inzidenzwert von Gera leicht gesunken

Der Krisenstab der Stadt meldet am Mittwoch 31 Neuinfektionen.

Gera. Am Mittwoch ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Gera erneut leicht gesunken. Sie liegt bei 262,01. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 31 Neuerkrankungen registriert. Aktuell gibt es 408 (-27) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 5141 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 4556 (+56) Personen gelten als genesen. Zwei weitere Menschen ist an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind in Gera insgesamt 177 Pandemie-Tote zu beklagen.