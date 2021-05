Inzwischen zehn Packstationen im Geraer Stadtgebiet

Pakete Tag und Nacht abholen und versenden.

Die Deutsche Post DHL hat am Montag eine neue Packstation am Lidl-Markt in der Zeulsdorfer Straße in Lusan in Betrieb genommen. Nutzer können dort ab sofort, nach erfolgter Anmeldung, sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Zustellerin Carmen Schiller gehört seit zehn Jahren zu den 270 DHL Mitarbeitern am Standort Gera und hat die 10. Packstation mit den ersten Paketen bestückt. Dabei auch die Regionalbeauftragte für Thüringen Brigitte Ullrich und Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb.