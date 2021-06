Irisgarten in Rußdorflädt ein

Rußdorf. Der Irisgarten kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

In den nächsten zwei Wochen werden die Schwertlilien in voller Blüte stehen. Etwa 400 verschiedene Sorten gedeihen auf dem etwa 300 Quadratmetern großen Areal in Rußdorf Nummer 17a. Liane Breiter hat den Irisgarten vor 21 Jahren angelegt. Nicht nur die heute 68-Jährige erfreut sich an der Farbenpracht. Auch viele Besucher sind von der Schönheit der Blume angetan. Sie wurde benannt nach der griechischen Göttin des Regenbogens.

Liane Breiter mag die kräftigen Farben wie Blau oder Rot. Der Irisgarten kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.