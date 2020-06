Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochsitz angezündet - mit fast 3 Promille unterwegs - Schaf gestohlen

Hochsitz angezündet

Am 12. Juni gegen 19 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Geraer Stadtwald gerufen. Jetzt werden Zeugen gesucht. Unbekannte hatten dort einen Hochsitz angezündet. Dieser brannte vollständig ab. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Pflanzen konnte verhindert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung wurde eingeleitet.

Die Geraer Polizei erbittet Zeugenhinweise zu Tat und Täter. Tel.: 0365 8290.

19-Jähriger baut Unfall unter Alkoholeinfluss Unfall

Einen Unfall unter Alkohol verursachte der Fahrer eines Ford-Escort am Sonnabend gegen 22:25 Uhr in Weida. Der 19-jährige Fahrer fuhr auf der Neustädter Straße stadteinwärts und wollte links in die Ernst-Thälmann-Straße einbiegen. Wegen seiner relativer Fahruntauglichkeit nach seinem Alkoholgenuss und aufgrund Unaufmerksamkeit kam es beim Abbiegen zur Kollision mit dem in gleiche Richtung vorausfahrenden Skoda Octavia.

An beiden Pkws entstand erheblicher Schaden. Zudem wurde die 21-jährige Beifahrerin vom Skoda leicht verletzt. Die Feuerwehr Weida und ein Rettungswagen kamen zum Einsatz. Beim 19-jährigen Ford-Fahrer nahm die Polizei Atemalkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,96 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Mann mit fast 3 Promille unterwegs

Sonnabend gegen 18.45 Uhr kam die Polizei aufgrund eines Bürgerhinweises in Hohenleuben zum Einsatz, weil ein Ford-Transit aus Richtung Weida über die B92 nach Hohenleuben in Schlängellinien fuhr. Der Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dieser stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinwirkung und war zudem stark desorientiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Schaf und Weidegerät in in Niederpöllnitz gestohlen

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag entwendeten unbekannte Täter von einem Weidegrundstück am Porstendorfer Weg in Niederpöllnitz ein Suffolk-Schaf, sowie das Elekroweidezaungerät, inklusive der Batterie. Das Suffolk-Mutterschaf befand sich inmitten einer größeren Herde. Die dreisten Viehdiebe nutzten zum Abtransport vermutlich einen Transporter oder einen größeren Pkw. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per E-Mail an: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

