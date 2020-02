Sven Rostig ist Oberarzt am SRH Wald-Klinikum in Gera.

Jahreszeit beeinflusst Influenza

In der 5. Kalenderwoche ist es auch in Gera zu einem deutlichen Anstieg von Influenza-Fällen gekommen. Ein Gespräch mit Lungenfacharzt Sven Rostig vom SRH Wald-Klinikum Gera.

Wie viele stationäre Fälle von Influenza gibt es im SRH Wald-Klinikum Gera?

Aktuell behandeln wir einige Patienten mit Influenza. Ältere Patienten mit vielen Begleiterkrankungen wie auch Herz-Kreislauferkrankungen sind besonders betroffen. Gegenüber den beiden 2018 und 2019 sind die Zahlen jedoch noch moderat. Studien zeigen während der Grippesaison ein deutlich höheres Risiko, an Herzkreislauferkrankungen wie einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken. Das Herz-Kreislaufrisiko steigt durch eine systemische Entzündung mit Beteiligung der Gefäße im Rahmen der Virusinfektion deutlich an. Lungenentzündungen und Herzmuskelentzündungen können weitere schwere Komplikationen sein.

Wie sieht die typische Behandlung aus?

Es erfolgen unterstützende Behandlungen mit Infusionen und fiebersenkenden Maßnahmen. Zu Beginn der Erkrankung in den ersten zwei bis drei Tagen sollten die Patienten unbedingt mit einem Neuramidasehemmer behandelt werde. Dieser hemmt ein Enzym, welches dem Virus ermöglicht, sich von der Wirtszelle zu lösen und auszubreiten. Besteht die Virusgrippe schon mehrere Tage und der Verdacht auf eine bakterielle Superinfektion wie bei einer Lungenentzündung, müssen auch Antibiotika eingesetzt werden.

Macht Impfen jetzt noch Sinn?

Durchaus. Denn der Höhepunkt der Grippewelle ist noch zu erwarten. Allerdings ist nach Impfung ein ausreichender Schutz erst nach ein bis zwei Wochen vorhanden. Es konnte nachgewiesen werden, dass die kombinierte Influenza- und Pneumokokkenschutzimpfung das Risiko an Herz-Kreislauferkrankungen zu erkranken, bei älteren Patienten deutlich senken kann. Ich empfehle meinen Lungenpatienten immer, sich unbedingt impfen zu lassen. Übrigens hat die Jahreszeit Winter einen entscheidenden Einfluss, da Influenzaviren in kalter und trockener Luft stabiler sind. Auch wird vermutet, dass die Schleimhäute im Winter eher austrocknen und in kalter Luft empfindlicher für Infektionen sind. Zudem halten wir uns im Winter länger mit anderen Menschen in weniger belüfteten Räumen auf, welches die Infektionsausbreitung begünstigen kann. Ein milderer Winter könnte soweit einen Einfluss haben, dass über stärkere Temperaturschwankungen unser Immunsystem geschwächt werden könnte.