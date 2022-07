Jugendlicher Handtaschenräuber gelingt die Flucht - Polizeieinsatz im Schwimmbad

Gera. Die Polizei in Gera hatte es unter mit einem jugendlichen Handtaschendieb und einem uneinsichtigen Schwimmbadbesucher zu tun. Diese und weitere Meldungen.

Am heutigen Montagmorgen kam es in der Heinrichstraße zu einem Rettungseinsatz für Polizei und Rettungsdienst (inklusive mit Hubschrauber eingeflogenem Notarzt). Demnach wurde der Leitstelle von hier ein Straßenbahnunfall gemeldet, bei dem zwei Kinder verletzt worden sein könnten. Vor Ort konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Mülltonnen in Flammen

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Sonntag in die Hilde-Coppi-Straße aus, da hier eine brennende Mülltonne gemeldet wurde. Am Einsatzort angekommen, hatten die Flammen bereits eine weitere Mülltonne erreicht. Beide Tonnen wurden stark beschädigt. Die Polizei in Gera sucht Zeugen (Telefon: 0365/829-0).

Teenager entreißt Handtasche von 76-Jähriger

Eine 76-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in Gera Opfer eines Raubüberfalles. Demnach war die Frau gegen 15.10 Uhr in der Schlossstraße (Puschkinplatz) unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter jugendlich aussehender Täter die mitgeführte Handtasche entriss und anschließend flüchtete. Bei dem Überfall kam die Frau zu Fall und verletzte sich dabei.

Ein Zeuge, der den Überfall mitbekommen hatte, folgte dem Flüchtenden, stellte ihn und brachte ihn zum Tatort zurück. Hier gab der 13 bis 14 Jahre alte Teenager der 76-Jährigen ihre Handtasche zurück. Doch dann konnte sich der Jugendliche losreißen und flüchtete in Richtung Breitscheidstraße. Die Frau wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter und dessen Aufenthalt geben können (Telefon: 0365/8234-1465).

Schwimmbadbesuch endet mit Polizeieinsatz

Ein 24-Jähriger muss sich seit Sonntagnachmittag für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. Der Mann war zu Gast im Hofwiesenbad, wo er sich ins Becken begab, obwohl er offensichtlich nicht schwimmen konnte. Als er vom Bademeister daraufhin aufgefordert wurde, dass Becken zu verlassen, weigerte sich der 24-Jährige. Stattdessen soll er den Schwimmmeister verbal beleidigt wie auch körperlich angegriffen haben. Die hinzugerufene Polizei erteilte dem Schwimmbadbesucher einen Platzverweis.

