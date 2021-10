Jugendstation Gera zieht um

Gera. Neuer Standort befindet sich künftig in der Berliner Straße 137

In der kommenden Woche ist der Umzug der Polizei vom bisherigen Standort im Weg der Freundschaft in die Berliner Straße geplant. Ab 8. November kann davon ausgegangen werden, dass die Kollegen der Landespolizeiinspektion Gera dann wieder uneingeschränkt an der neuen Adresse erreichbar sein werden. In den darauffolgenden Wochen schließe sich der Umzug der in der Jugendstation tätigen Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft an, heißt es aus der Pressestelle.

Ziel sei es, schnellstmöglich alle drei Behörden wieder an einem Standort zusammenzuführen. In der Jugendstation Gera arbeiten die drei zentralen Akteure im Jugendstrafverfahren: Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft, unter einem Dach zusammen, um die Zusammenarbeit zu effektivieren, Straftaten aufzuklären und im besten Fall neue Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden zu verhindern.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr als 20 Jahre nach ihrer Eröffnung hat sich die Jugendstation als Institution in Gera etabliert und wird auch am neuen Standort wichtige Impulse zur Bekämpfung der Jugendkriminalität im Stadtgebiet und angrenzender Regionen setzen. Während der Umzugsphase kann es zu kurzzeitigen Service-Einschränkungen kommen. In diesem Fall ist die Geraer Polizei unter Telefon 0365/8290 erreichbar.

Jugendgerichtshilfe: 0365/7 73 55 32, Staatsanwaltschaft: 0365/7 73 55 56, Polizei: 0365/8 29 13 00