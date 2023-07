Junge Geraerin hatte nicht nur in Taschkent das Sagen

Marie Thoß von der Sparkasse Gera-Greiz ist von ihrem einmonatigen Auslandseinsatz in Usbekistan zurückgekehrt. Das Foto auf dem Tablet zeigt den Hazrat Imam Komplex in der Altstadt von Taschkent.

Gera. Teamleiterin der Sparkasse Gera-Greiz tauschte für vier Wochen ihren Arbeitsplatz mit einem Büro in Usbekistan.

„Ich war überrascht, wie sauber Taschkent ist. Prunkvollen Bauwerken wie den Metrostationen stehen verfallene Gebäude aus der Sowjetzeit gegenüber“, schildert Marie Thoß die Eindrücke über ihren Aufenthalt. „60 Prozent der Bevölkerung in Usbekistan ist unter 30 Jahre alt. Man begegnet gastfreundlichen Menschen. Das Land befindet sich in einem grundlegenden Wandel.“

Die 28-Jährige tauschte für einen Monat ihren Arbeitsplatz in der Sparkasse Gera-Greiz mit einem Büro in Usbekistan. Ihre Aufgabe: Mit der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation bei der nachhaltigen Umgestaltung der Finanzwirtschaft des zentralasiatischen Landes zu helfen. „Es ging um die Einführung von Sparprodukten für junge Leute in drei Partnerbanken und um die Stärkung des Vertrauens in den Finanzsektor.“

Auch in Reiseblogs überdas Land informiert

Als Marie Thoß im letzten Jahr von der Ausschreibung der Sparkassenstiftung las, habe sie sich sofort beworben. „Ich wollte schon immer außerhalb Deutschlands Erfahrungen sammeln und in ein Entwicklungs- oder Schwellenland gehen“, nannte sie als Grund. Die Teamleiterin Privatkunden konnte sich gegen zwei weitere Interessenten aus dem Haus durchsetzen. Der internen Auswahl folgte noch ein Online-Gespräch mit Verantwortlichen des Austausches in Bonn. Gleich am nächsten Tag erhielt die junge Frau die Zusage und ihren Einsatzort: Usbekistan. „Der überraschte mich. Ich musste googeln, wo das Land liegt. In Reiseblogs informierte ich mich über Wirtschaft, Leben und Kultur. Von einer Kollegin, die 2022 vor Ort war, erhielt ich ihren Bericht.“

Vorbereitung zum Produkt verbunden mit einem kleinen Knigge-Ratgeber gab es auch durch Online-Meetings der Stiftung. So erfuhr Marie Thoß, dass man den Frauen nie die Hand gibt. Sie seien in Führungspositionen in dem muslimischen Land noch selten, stellte die 28-Jährige fest. In Banken dominieren die Männer.

„Während meines Aufenthaltes bekam ich in Seminaren und bei Gesprächen einen Dolmetscher, der sich im Bankensektor auskannte, zur Seite gestellt. Eine Eins-zu-eins Kommunikation war dennoch nicht möglich. Wenige Usbeken sprechen Englisch, nur etwas Russisch.“

Schmunzelnd erzählt die junge Frau, dass sie mit deutscher Arbeitsweise wie Pünktlichkeit und Einhalten von Zusagen an Grenzen geraten sei. „Ich musste mich oft in Geduld üben.“ Es sei noch viel Aufbauarbeit zu leisten, vor allem bei der Kundenorientierung der Banken.

Die vier Wochen Usbekistan nutzte Marie Thoß, neben ihren dienstlichen Stationen in Taschkent, Samarkand und Nukus, das Land privat kennenzulernen wie Buchara. Das historische Zentrum wird von der UNESCO seit 1993 zum Weltkulturerbe gezählt. Beeindruckt habe sie ebenso die Eröffnung eines Jurtencamps und die sehr grüne Hauptstadt Taschkent. „Da hat man nicht das Gefühl in einer zwei Millionen Metropole zu leben.“

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation kam für Flug und Unterkunft auf. Ihr Arbeitgeber stellte sie für die Aufbauhilfe frei und zahlte das Gehalt weiter. „Nur für das Essen, die Fahrt mit den Verkehrsmitteln und für private Ausgaben musste ich sorgen.“ Ein Kaftan und „wunderschöne“ Keramik gehörten zu ihren Mitbringsel.

Mit dem 30. Juni endete für Marie Thoß ihre Aufgabe in Gera. Seit 1. Juli ist sie Teamleiterin im Marktbereich der Sparkasse Gera-Greiz in Zeulenroda. Dort ist die junge Frau, die gern Volleyball spielt und verreist, auch zu Hause. Seit 2021 ist die Sparkasse Gera-Greiz Mitglied der Sparkassenstiftung. Erstmals nahm eine Mitarbeiterin an dem Entwicklungshilfeprogramm teil.