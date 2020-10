Junge Künstler mit Osterburg-Kunstpreis geehrt

Nein, man wolle den talentierten Nachwuchskünstlern nicht nur einfach Geld in die Hand drücken, sagt Peter Neumeister. „Wir wollen auch, dass sie sich weiterentwickeln“, sagt das Vorstandsmitglied des Fördervereins „Freunde der Osterburg Weida“. Dessen Kinder-Jugend-Kunstpreis Osterburg Weida war deshalb wieder mit einem Workshop bei einem Künstler verbunden.

Wolfgang Schwarzentrub aus Gera begrüßte dafür am Sonnabend drei junge Leute aus der Region in der Geraer Galerie „Uferlos“ in der Greizer Straße 18. Der Künstler ist wie Peter Neumeister Mitglied der dreiköpfigen Jury des noch recht jungen Kunstpreis, die von Katja Sengewald komplettiert wird. Sie ist Filialleiterin der Weidaer Sparkasse, die neben der Thüringer Energie AG und dem Jugendforum des Landkreises Greiz zu den finanziellen Unterstützern des Preises zählt. Gleichwohl ist die Weidaer Filiale wiederholt Ausstellungsort für die Wettbewerbsbeiträge.

Nach der Fotografie stand in diesem Jahr die Malerei im Mittelpunkt des Kunstpreises, den Florian Günther aus Münchenbernsdorf gewann. Der 20-Jährige, der in Dresden ein duales Studium der Holz- und Holzwerkstofftechnik absolviert, darf sich über 300 Euro freuen. Alina Schröter (19), die aus Wittchendorf stammt und inzwischen in Ilmenau studiert, erhielt den mit 200 Euro dotierten zweiten Preis. Und der 11-jährige Geraer Pepe Langöhr den mit 100 Euro verbundenen dritten Preis. Über den „Kakao-Stammtisch“ im Jugendclub CM in Gera habe er von dem Preis erfahren, sagt der junge Künstler, der sich Platz drei mit einer Nachwuchskünstlerin aus Bayern teilt, die jedoch durch die Entfernung nicht am Workshop teilnehmen konnte.

Insgesamt seien von neun Bewerbern, darunter eine Gruppe, fast 30 Gemälde und Zeichnungen rund um die Osterburg eingereicht worden. Die Ausstellung der Ergebnisse soll im November im Weidaer Café Sieben und dann nach Möglichkeit auch in Partnerstädten Weidas gezeigt werden, sagt Peter Neumeister. 2021 soll dann die Plastik im Fokus des Kunstpreises stehen.