Jasmin Schumann, Julius Plötner, Davut Öztekin, Heiner Limmer und Julia Sophie Freund (von rechts) an einem der angerichteten Schautische, die im Anschluss an die Prüfung von Arbeitskollegen, Angehörigen und Freunden begutachtet werden konnten.

Gera. Insgesamt zehn Prüflinge zeigen an ihrer Geraer Berufsschule, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Junge Ostthüringer Bäcker meistern ihre Gesellenprüfung

Nicht nur die Nachwuchs-Konditorinnen, auch die angehenden Bäckergesellinnen und -gesellen aus Ostthüringen haben nach ihrer Ausbildung erfolgreich ihre Gesellenprüfungen gemeistert.

Wie die Handwerkskammer informiert, hatten die zehn jungen Frauen und Männer an der Berufsschule in Gera eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen, um zu zeigen, dass sie sich während ihrer Lehrzeit umfangreiches Wissen und Können angeeignet haben. So musste beispielsweise ein Schaubrot mit Dekor ebenso hergestellt werden, wie ein Roggenmischbrot und Roggenbrötchen. Gefordert waren außerdem belegte Roggenbaguettes sowie Milchzöpfe.

Aber auch Teegebäck, ein Zwiebelkuchen sowie ein Thüringer Quarkkuchen waren laut Mitteilung der Handwerkskammer herausfordernde Aufgaben zur Gesellenprüfung. Insgesamt sei die Prüfungskommission mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden gewesen. Dabei wurde neben Aussehen und Geschmack bei der Bewertung das Augenmerk auch auf die Planung sowie die Durchführung der einzelnen Arbeiten gelegt. Am Ende haben sich alle zehn Prüflinge über ihre bestandenen Prüfungen freuen dürfen. Sie sind von nun an Junggesellinnen und Junggesellen in den handwerklichen Bäckereien der Region Ostthüringen, so André Kühne die Handwerkskammer.