Regine Jumpertz (rechts) und 20 weitere Frauen und Männer waren in diesem Jahr erfolgreich.

Junge THW-Ausbilder bei IHK Gera geprüft

Bereits zum 15. Mal legten am Mittwoch (05.02.2020) ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus dem gesamten Bundesgebiet in der IHK Ostthüringen ihre Ausbildereignungsprüfung ab. Seit 2005 haben diese 361 THW-Helfer bestanden. Regine Jumpertz (rechts) und 20 weitere Frauen und Männer waren in diesem Jahr erfolgreich. Barbara Blanckmeister, Referatsleiterin für Didaktik und Methodik beim THW und der IHK-Leiter Aus- und Weiterbildung Matthias Säckl beglückwünschten die frischgebackenen Ausbilder.