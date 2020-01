Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Juniorcup-Sieger und Minimeister in Weida ermittelt

Den wortwörtlich ersten Aufschlag ins Sportjahr 2020 in Weida übernahmen die Kinder und Jugendlichen beim Juniorcup im Tischtennis in der Kammererturnhalle. Nach vielen Spielen mit Kampfgeist und Enthusiasmus dürfen sich Konrad Graumüller, Antonia Landgraf (beide Gymnasium Weida), Marlen Schmalfuß-Raschke (GS Weida-Liebsdorf), Hannes Barth (RS Münchenbernsdorf), Sina Weiser und Maddox Heilmann (RS Triebes) Sieger im Juniorcup 2020 nennen.

Die jungen Teilnehmer der Turniere sind hochkonzentriert bei der Sache. Foto: Verena Zimmermann

Beim Stadtentscheid der Minimeisterschaften trafen sich dann fast 30 tischtennisbegeisterte Kinder bis 12 Jahre, um die Sieger und Platzierten in drei Altersklassen zu ermitteln. Unter tosendem Applaus ihrer Fans wurden die Besten mit Pokalen, Medaillen, Urkunden und Gutscheinen geehrt.

In der Altersklasse bis 8 Jahre gewann bei den Mädchen Rosi Meyer (Nitschareuth) vor Olivia Riebold (Weida) sowie Jasmin Koch und Wanesa Kowal (beide Weida) auf dem geteilten dritten Platz. Bei den Jungen bis 8 Jahre setzte sich Till Werner vor Pierre Görler (beide Weida) durch.

Bei den neun- und zehnjährigen Mädchen gewann Marlen Schmalfuß-Raschke (Großebersdorf), bei den gleichaltrigen Jungen Arian Landgraf (Steinsdorf) vor Leon Schröder (Clodra) und Rico Tröger (Hohenölsen) sowie Paul Wolf (Weida)

Bei den 11- und 12-jährigen Mädchen schließlich hatte Luna-Mia Rothe die Nase vorn, Alina Schmeißer (beide Weida) wurde Zweite. In der Altersklasse 11 und 12 Jahre Jungen war Jannik Fuchs (Hohenleuben) Erster. Diese Jungen und Mädchen werden nun beim Kreisentscheid gegen die Besten der Ortsentscheide Rückersdorf, Gera und Rüdersdorf am 16. Februar wieder in der Kammererturnhalle in Weida antreten.

Jugend-Sportkoordinatorin Verena Zimmermann bedankte sich nach den Turnieren bei der Stadt Weida und der Volksbank Gera Jena Rudolstadt, die Pokale und Gutscheine gesponsert haben. Ebenfalls bedankte sie sich für die wiederholt gute Versorgung für Spieler und Gäste und bei den ehrenamtlichen Schiedsrichtern, die mit viel Feingefühl das Turnier begleiteten.