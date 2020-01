Justin Biber, Ente auf Eis: Besondere Feuerwehreinsätze 2019

Ein Großbrand am Geraer Hauptbahnhof, der durch abgedrehte Hydranten zum lebensgefährlichen Einsatz wird; eine Brandserie in Großenstein, die auf einen inzwischen verurteilten Ex-Feuerwehrmann zurückgeht; ein Gefahrguteinsatz im Chemiewerk Bad Köstritz, der fast 100 Einsatzkräfte bindet; ein kurzes aber heftiges Unwetter, das den Wünschendorfer Märchenwald zerstört – Denkt man an das Feuerwehr-Jahr 2019 in Gera und der Region zurück, sind es zunächst die Großereignisse, die einem in den Sinn kommen. Doch das einsatzreiche Jahr für die hiesigen Wehren hielt auch andere denkwürdige, teils skurrile, häufig tierische Begebenheiten parat, wie unser kleiner Rundruf ergab.

Eisiger Erpel und ein Feuerwerks-Brand im Juni

Ein eisiger Erpel kommt dem Münchenbernsdorfer Stadtbrandmeister André Starkloff sofort in den Sinn, bei der Frage nach außergewöhnlichen Einsätzen 2019. Im Januar wurde die freiwillige Feuerwehr der Stadt alarmiert, weil die Ente auf dem zum Teil zugefrorenen Teich festgefroren war. „Wir bahnten uns mit dem Schlauchboot einen Weg durch das Eis und konnten den Erpel aus seiner misslichen Lage befreien“, heißt es im damaligen Einsatzbericht.

Es war einer der ersten von letztlich 57 Einsätzen für die Münchenbernsdorfer Wehr im Jahr 2019. „Ein anderer war zum Beispiel eine brennende Konifere durch Feuerwerk“, sagt Starkloff – im Juni, also ein halbes Jahr vor Silvester.

Aus Absatzbecken im Chemiewerk in Leipziger Tierklinik

Dieser Biber wurde in Bad Köstritz aus einem Laugeabsatzbecken gerettet. Foto: Feuerwehr Bad Köstritz

Auch dem Bad Köstritzer Stadtbrandmeister Maik Lippold kommt bei der Frage nach skurrilen Einsätzen eine besondere Tierrettung in den Sinn. Ein Biber hatte sich Ende Mai in die Region und speziell in ein Laugeabsatzbecken im Köstritzer Chemiewerk verirrt. Das Tier, das intern mit Augenzwinkern den Namen „Justin“ verpasst bekam, wurde gerettet „und von uns in einer Nacht- und-Nebel-Aktion in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht“, sagt Lippold. Später konnte „Justin Biber“ vom dortigen Nabu ausgewildert werden. Die Bad Köstritzer Feuerwehr zählte 2019 im Übrigen 92 Einsätze.

„Wir hatten vor vielen Jahren einmal einen Einsatz mit einer Kuh in der Klärgrube“, erinnert sich die Ronneburger Stadtbrandmeisterin Cornelia Zorn. Vergleichbares sei ihr aus 2019 nicht in Erinnerung. „Denkwürdig war natürlich die ganze Sache in Großenstein, aber zum Beispiel auch der Starkregen und die Schlammmassen an der Distelburg im August“, sagt sie. 131 Einsätze fuhren die Ronneburger 2019.

Rettungstaucher und Höhenretter für ein Schaf

Die Berufsfeuerwehr Gera rettete ein Schaf aus einer Abwassergrube Foto: Feuerwehr Gera

Tierische Einsätze sind auch Göran Kugel von der Geraer Berufsfeuerwehr in Erinnerung geblieben. Nur war es hier kein Biber, sondern ein Schaf, das im Mai aus einer Abwassergrube in Untermhaus gerettet wurde. Dank eines Rettungstauchers und der Seilschaft der Höhenrettungsgruppe hatte das Tier schnell wieder festen Boden unter den Füßen.

„Dann war da noch das Küken im Gully „, sagt Göran Kugel. Im Juni war das Jungtier, das zu einer Entenfamilie gehörte, beim Überqueren der Debschwitzer Flurstraße in den Abfluss gefallen. Ein Passant hatte die Feuerwehr gerufen, die das Tier befreite und es in die Obhut seiner Entenmutter zurück gab. Auch solche Einsätze gehören eben zu den sicher wieder mehreren Tausend Einsätzen, die die Geraer Feuerwehren 2019 gefahren sind. Finale Zahlen für 2019 können erst in den nächsten Tagen genannt werden, 2018 waren es 510 Brand-, 1385 Hilfeleistungs- und 4601 Rettungsdiensteinsätze.

Die Katze vom Baum geholt, den Rollstuhl nach oben getragen

Die klassische „Katze im Baum“ gab es auch, im Juni in Niederpöllnitz. „Normalerweise sagen wir, eine Katze, die allein den Baum hochkommt, kommt auch wieder runter“, erzählt Weidas Stadtbrandmeister Silvio Schettler. Die Weidaer Feuerwehr war in dem Fall aber von der Freiwilligen Feuerwehr Niederpöllnitz hinzugerufen worden, da die Katze aus Angst bis in die Baumspitze geklettert sei, so dass die Schiebeleiter nicht mehr ausreichte, wie es im damaligen Einsatzbericht der Niederpöllnitzer heißt. Die Weidaer halfen mit der Drehleiter, der Stubentiger konnte zurück zu seinem Besitzer.

Doch es sind natürlich nicht nur Tiere, die in missliche Situationen geraten. Bei einem der 192 Weidaer Feuerwehreinsätze im Jahr 2019 war es eine Rollstuhlfahrerin, die im Juli nicht mehr aus dem Keller in ihre Wohnung im fünften Stock kam, weil der Aufzug gerade ausgefallen war. Die Einsatzkräfte trugen die Frau mit ihrem Rollstuhl in die fünfte Etage.

Unfallopfer bedankt sich beim Feuerwehrfest für seine Rettung

In anderer Hinsicht in Erinnerung geblieben ist Dirk Kortus, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte, ein schwerer Verkehrsunfall im April. Aber weniger der Einsatz an sich, der einer von 222 für die „Mitte“ im vergangenen Jahr war, als vielmehr die Begebenheit in der Folge hat sich bei ihm „eingebrannt“. Zum Feuerwehrfest im Hochsommer kam der junge Mann, den man aus dem Auto herausschneiden musste, um sich bei den Einsatzkräften persönlich zu bedanken. „Man sieht die Leute nach solchen Einsätzen häufig nicht wieder, das war schon etwas Besonderes“, sagt Kortus.