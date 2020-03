Gera. Gewerkschaftsfrauen haben zur kämpferischen Mittagspause vor dem Stadtmuseum in Gera eingeladen.

Kämpferische Mittagspause in Gera

„Ein Frauentag ist nicht nur ein Feier- sondern auch ein Kampftag“, sagte Monika Sossna, Gewerkschaftssekretärin im DGB Büro Gera. „Weil der 8. März ein Sonntag war, haben wir unsere Aktion auf den Montag gelegt, um mehr Leute zu erreichen.“ Zum Austausch und auf eine Tasse Kaffee am Info-Stand vor dem Stadtmuseum luden die DGB-Gewerkschaftsfrauen nicht nur Susanne Trogisch-Schramm ein. Im Kinderwagen schlief die zwölf Wochen alte Tochter. Es ist das zweite Kind. „Ich bin in Elternzeit“, sagte die 32-Jährige. Die Krankenschwester im SRH Wald-Klinikum Gera äußert sich zufrieden mit der Bezahlung und der Familienfreundlichkeit des Unternehmens. Auch ihr Mann helfe im Haushalt. Was Susanne Trogisch-Schramm allerdings störe, sei die Ungerechtigkeit bei der Rente für Frauen im Osten. „Meine Mama hat das ganze Leben gearbeitet. Sie bekommt viel weniger.“

Frauen müssten genauso viel verdienen wie die Männer, meinte Karin Bräuner. „Es müssen mehr Kindergärten gebaut und mehr Lehrer eingestellt werden“, forderte die 76-Jährige. Mann Klaus verpflichtet ihr bei. Und zu Hause gäbe es nur ein „Wir“.

Zwei Stunden machten die Gewerkschafter die Passanten auf Ungerechtigkeiten aufmerksam. „Im Osten verdienen sozialversicherungspflichtige beschäftige Frauen sieben Prozent weniger pro Stunde als Männer, bundesweit sind es 21 Prozent“, gibt Monika Sossna den Interessenten mit auf den Weg. „Knapp 50 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie sich um die Familie oder pflegebedürftige Angehörige kümmern oder sind in schlecht bezahlten Berufen. Das alles hat große Auswirkungen auf die Rente.“

Da helfe nur, sich zusammentun und kämpfen, meinte Barbara Müller. Die 38-Jährige schlug vor: „Am besten vor dem Landtag demonstrieren, sonst passiert ja nichts.“