Ein Abwasserrohrbruch in der Gagarinstraße sorgte in den vergangenen Tagen für eine Baustelle mitten auf der Fahrbahn.

Kanalarbeiten in Geraer Gagarinstraße kurz vor dem Abschluss

Am Freitag, 10. Januar, am späten Nachmittag, sollen voraussichtlich die Arbeiten des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal an der Gagarinstraße in Gera abgeschlossen sein. Das bestätigte gestern Heiner Fritzsche vom Verband. Nach einem Kanaleinbruch am Sonnabend in der Straßenmitte war eine zügige Reparatur notwendig geworden, die ohne Straßensperrung vonstatten gehen konnte. Zum Abschluss der Arbeiten soll die Straßendecke zunächst provisorisch geschlossen werden, voraussichtlich im März werde sie dann ordentlich wieder hergestellt.