Karten sind am 6. und 7. Dezember noch erhältlich für Weihnachtskonzert in Gera

Gera. Weihnachtskonzert des Gymnasium Rutheneum seit 1608 am 11. Dezember

Am Sonntag, dem 11. Dezember findet um 17 Uhr das traditionelle Weihnachtskonzert des Gymnasium Rutheneum in der St. Johanniskirche statt. Es treten der Kinderchor und Mädchenchor unter Leitung von Dr. Alexander Köhler und der Konzertchor Rutheneum unter Leitung von Christian K. Frank auf. Alle drei Ensemble sorgen mit den Advents- und Weihnachtsliedern für Vorfreude auf Weihnachten, die ja bekanntlich die schönste Freude ist.

Karten für das Konzert gibt es am 6. Dezember, 14 bis 16 Uhr in der Schule im Atrium des Schulgebäudes am Johannisplatz und am 7. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Raum B2.11 über den Eingang Burgstraße. Für Spätentschlossene sind außerdem noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich.