Keramikerin Steffi Grafe wird sich auch in diesem Jahr mit ihren Objekten am Tag der offenen Töpferei beteiligen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzen auf Zaunlatten begrüßen in Gera die Besucher

Nicht hinter den sieben Bergen, aber hinter einem Erdwall versteckt sich das „Buschwerk“ in Gera-Röppisch. In dem kleinen Hofladen mit dem hübschen Namen stellt Steffi Grafe ihre Keramik aus. Um den Frühling zu begrüßen, gibt es kleine Anhänger für Kränze und Geschenke. „Das sind zum Beispiel Tulpenblüten, Hühner und Äpfel“, zählt die Keramikerin auf. Experimentiert habe sie mit großen Tellern in warmen und kalten Farbtönen. Quietschbunt zeigen sich die Seifenschalen in Fischform. In ihrer Werkstatt, die der Küchentisch ist, formt Steffi Grafe wieder schiefe Lichterhäuschen. „In der Natur gibt es auch keine geraden Linien.“

Wiederholt öffnet Steffi Grafe zum Tag der offenen Töpferei am Sonnabend und Sonntag. Die Katzen auf dem Holzzaun weisen auf den Eingang. Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein. Kleine und große dekorative Gefäße aneinander gereiht, schmücken das kleine Refugium von Kerstin Prozell. Gebrauchs-, Zier- und Gartenkeramik töpfert sie in Ronneburg. Hier entstehen durch ihre Hände irdene Schönheiten. Der helle Streifen, der das grüne Geschirr, die Übertöpfe oder die Vasen durchzieht, ist das Typische der Prozellschen Keramik. „Das spiegelt sich selbst in meinen Katzen wider. Ihr Bauch dient als Futterstelle für Vogel“, macht die Töpfermeisterin neugierig. Wie all die Jahre zeigt sie Interessenten die Werkstatt. Wer möchte, kann sich selbst an der Töpferscheibe ausprobieren. Gabriele Pechmann führt die Töpferei Selig in Weida in der fünften Generation. Dort steht der älteste Keramik-Brennofen Thüringens. „Er ist unser Juwel“, sagt Pechmann. Die studierte Keramikerin formt Weidsche Kuchenfrauen, hübsche Gebrauchskeramik und schmucke Töpferwaren. Sie hofft auf viele Besucher am kommenden Wochenende. Buschwerk Keramikwerkstatt, Weidaer Straße 20, Gera-Röppisch; Töpferei Kerstin Prozell, Gessentalweg 17, Ronneburg; Töpferei Selig, Schloßstraße 6, Weida. Alle haben am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.