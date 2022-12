Kaufland Gera erfüllt Kinderwünsche zu Weihnachten

Alle drei Geraer Filialen beteiligen sich an der Aktion

Gera Allen drei Geraer Kaufland-Filialen kooperieren mit sozialen Einrichtungen. Die Kinder der Einrichtungen können aus dem „Wunschbaumkatalog“ von Kaufland ihre Weihnachtswünsche auswählen und das Unternehmen übernimmt die komplette Organisation. Für jedes Kind wird eine Karte mit seinem Wunsch geschrieben. Diese Karten werden an einem geschmückten Weihnachtsbaum in den jeweiligen Kaufland-Filialen angebracht. Kaufland-Kunden können noch bis 10. Dezember die Wunschkarten vom Baum nehmen und an der Kundeninformation das Geschenk im Wert von bis zu 15 Euro käuflich erwerben.

Am Geschenk wird eine Grußkarte des Schenkenden angebracht, auf dem er ein paar persönliche Worte hinterlassen kann. Die Geschenke werden dann pünktlich vor Weihnachten vom 12. bis 17. Dezember übergeben.

Zusätzlich zur Aktion in den Filialen kann man in diesem Jahr auch online unter Wunschbaum.kaufland.de spenden. An einem digitalen Baum befinden sich Weihnachtskugeln, die für unterschiedliche Spendenprojekte stehen: Gespendet werden kann für die Tafeln, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, das Deutsche Kinderhilfswerk, DKMS, SOS Kinderdörfer weltweit und den Verein Deutsche Lebensbrücke.