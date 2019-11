Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kegelbahn in Wünschendorf im neuen Glanz

Mit den Urkunden von diversen Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften ist die Wünschendorfer Kegelsportanlage tapeziert. Damit auch in Zukunft erfolgreich an der Weißen Elster gekegelt werden kann, hat der ThSV Wünschendorf nun den nächsten Grundstein gelegt. „Jetzt verfügen wir über die modernste Bahn in Thüringen“, präsentierte der Vereinspräsident des ThSV Wünschendorf, Andreas Urban, der Öffentlichkeit am Samstag die teilsanierte Vier-Bahnen-Kegelsportanlage. Gut 60.000 Euro hatten der Landessportbund Thüringen, die Gemeinde Wünschendorf, der Landkreis Greiz und der Verein mit Eigenmitteln aufgewendet, um die Maßnahme zu realisieren. Diesmal galt das Hauptaugenmerk der technischen Erneuerung. Hinter den Anzeigen wurden die Aufstellautomaten und Kugelheber ausgetauscht, ebenso die Anzeigetafeln und das Steuercenter erneuert. „Nach 28 Jahren war das nötig. Aufgrund der bis dato veralteten Technik gestaltete sich die Wartung immer schwieriger, was Einschränkungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb mit sich brachte“, verriet Andreas Urban, der zur Einweihung neben vielen Sportlern auch Wünschendorfs Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos) und den Geschäftsführer der Wünschendorfer Dolomitwerk GmbH, Olaf Ortlepp begrüßen durfte. „Die Kegelbahn erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Ich freue mich. Die Bilder von Wünschendorf an der Frontseite sind schon optisch ein Augenschmaus“, meinte das Gemeindeoberhaupt. Wünschendorfer Impressionen zieren die Kegelbahn. Kloster Mildenfurth ist genauso abgebildet wie der Märchenwald, die Holzbrücke, das Dolomitwerk und die Veitskirche als älteste Kirche des Vogtlands. Auch Olaf Ortlepp war begeistert. „Als Familienunternehmen und Hauptsponsor des ThSV Wünschendorf mit seinen sieben Abteilungen liegt uns auch die Kegelbahn sehr am Herzen. Jetzt herrschen beste Bedingungen vor Ort“, freute er sich.

Nach dem offiziellen Teil wurden die sechs Kegel-Freizeitgruppen vor Ort in die Technik eingewiesen. „Touchscreen-Displays auf jeder Bahn haben die bisherigen Hebel und Schalter abgelöst, die im Laufe der Jahre immer reparaturanfälliger wurden. Jetzt ist alles viel bedienerfreundlicher“, so Andreas Urban. In der Abteilung Kegeln sind 120 Mitglieder organisiert. Vier Mannschaften stehen im Wettkampfbetrieb von der Kreis- bis zur Verbandsliga. In den letzten 30 Jahren wurden zahlreiche Titel geholt. Allein die Damenmannschaft, die in der höchsten Thüringer Spielklasse zu Hause ist, wurde seit 1991 fünfmal Thüringer Mannschaftsmeister. Die Herren schafften dies 2008 und spielten lange Zeit in der dritthöchsten deutschen Klasse. Der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2009 durch Eva Staude sowie die vier Thüringer Meistertitel von Katrin Sporer (Jugend 1991), Sylvia Urban (Juniorinnen 1993) und Eva Staude (Damen 1991 und Seniorinnen 2009) bleiben unvergessen. Nicht nur bei Meisterschaften, auch bei internationalen Wettkämpfen machten die Wünschendorfer Kegler auf sich aufmerksam. Daniel Schmidt 2006 und Holger Kröber 2009 gewannen das mit zahlreichen Nationalspielern aus europäischen Ländern bestens besetzte Turnier um den „Preis von Neugersdorf“. Auch für Nachwuchs ist gesorgt. Die erst 15-jährige Lisa Buchholz wurde jüngst DM-Dritte in der Altersklasse U 18 und stand mit Roberto Rietze in der erfolgreichen Thüringer U 18-Auswahl, die im Länderkampf Brandenburg bezwang. Auch Stella Ratzer und Michele Binner holten bei nationalen Titelkämpfen bereits Edelmetall.