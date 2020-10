Kein Ausfall bei Bundesagentur für Arbeit Gera-Altenburg

Vom ganztägigen Ausstand der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch auch die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit Gera-Altenburg aufgerufen hatte, habe Stefanie A. aus Gera nichts gehört. „Ist mir egal, ob sie streiken oder nicht. Der Streik im Nahverkehr war schlimm. Mein Sohn kam nicht in die Schule.“ Die 35-Jährige habe am Montag einen Brief und am Dienstag noch eine SMS erhalten, dass sie vorsprechen soll. Es klappte.

Wie Diane Wogawa, Pressesprecherin der Behörde auf Nachfrage mitteilte, sei ihr nicht bekannt, dass Beschäftigte am Arbeitskampf in Jena teilgenommen haben. Der Agenturbezirk mit den Standorten Gera, Altenburg, Schleiz, Greiz und Pößneck zählt 108 Mitarbeiter. „Alle geplanten Termine mit Kunden wurden eingehalten. Es gab keine Einschränkungen.“ Das konnte Thomas G. bestätigten, der sich legitimieren musste. Er betonte dennoch: „Jeder hat das Recht zu demonstrieren, da sind die Angestellten des Jobcenters nicht ausgeschlossen. Ob es in der jetzigen Situation angebracht ist, das muss jeder für sich hinterfragen.“ Ähnlich sieht es Wolf G. „Wenn es der Firma gut geht, kann man fordern. Ich bin ein Corona-Opfer, arbeitslos. Mein Betrieb hat zugemacht.“ Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Schulz hatte mit mehr Teilnehmern zur Demo in Jena gerechnet. Ob oder wie viele aus Gera dabei waren, könne er nicht sagen. „Ich denke, daran war auch der sintflutartige Regen schuld.“ Verdi fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent im öffentlichen Dienst.