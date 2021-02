Kein Einwand zu „Ja, aber“

Ja, aber... –In meiner Kindheit war diese Wort-Kombination das, was man heute als „No go“ bezeichnen würde. Das „Ja“ war ja noch in Ordnung, denn es zeigt Einverständnis und Zustimmung. Das „Aber“ jedoch kam schon mit einem Hauch von Einschränkung und Zweifel daher. Deshalb erhielt ich auf manches „Ja, aber...“ die ebenso knappe Antwort „Kein Aber!“ und das Gespräch war beendet, noch bevor es begonnen hatte. Später begegnete mir diese Abneigung gegen das „Ja, aber“ auch in meinem geistlichen Umfeld. Diese Abneigung wurde oft mit einem Jesus-Zitat begründet: „Eure Rede sei ja, ja - nein, nein. Was darüber ist, das ist von Übel“(Matthäus 5, 37). Mit dieser Argumentation schien dem „Ja, aber“, nun sogar mit himmlischer Autorität, jegliche Existenzberechtigung entzogen zu sein. Ich glaube, damit wird diesem kleinen Wortpaar Unrecht getan. Ja, es ist gut, wenn Menschen sich klar und eindeutig positionieren. Ja, es ist hilfreich, wenn Gesprächspartner einander über ihre Meinung nicht im Unklaren lassen und auch dann ehrlich miteinander umgehen, wenn diese Meinungen nicht übereinstimmen. Ja, dann ist es manchmal Zeit für ein deutliches und ehrliches „Nein!“. Da braucht es eine klare Kante und es trennen sich Wege. Das Nein und die Ablehnung sollten sich aber immer auf Meinungen, Handlungen, Worte und Gedanken beziehen – nicht aber auf den Menschen selbst. Hin und wieder jedoch führt ein „Ja, aber“ weiter und es führt aufeinander zu. Das „Ja“ zeigt: Ja, ich habe Dich verstanden, ich akzeptiere Dich mit Deinen Freuden und Ängsten und mit all dem, was Dich bewegt. Doch mein „Aber“ soll Dir zeigen, dass ich anders denke, andere Erfahrungen habe, es mir Sorgen macht, was du redest oder tust. Ich glaube, gegen dieses Verständnis von „Ja, aber“ hätte auch Jesus nichts einzuwenden.