Kein Schnäppchen, aber ein Sonderangebot im Advent

Adelheid Cellarius-Mikosch war Klinikseelsorgerin und ist nun im Ruhestand

Wir leben gerade im Advent, in der Zeit, die uns auf Weihnachten zuleben lässt. Doch es fällt vielen Menschen schwer, sich jetzt zu freuen, Lichter anzuzünden. Corona ist uns auf den Pelz gerückt.

So wie im letzten Jahr ist alles wieder da. Überfüllte Intensivstationen, Isolation in den Krankenhäusern und Altenheimen, tödliche Einsamkeit und die Angst, selbst betroffen zu werden. Doch die Lichter des Advents leuchten auch dann noch, wenn uns innerlich mau zumute ist.

Zu shoppen oder mehrere Gläser Glühwein zu trinken, das sind keine schlechten Ideen. Doch unsere Probleme werden davon nicht gelöst, sie werden nur auf später verschoben, nicht angepackt. Erleichterung finden wir, wenn wir jemanden finden, der uns zuhört, uns ernst nimmt.

Eine Gruppe von Frauen und Männern, die mitten im Leben stehen, bieten sich als Gesprächspartner an. Unbedingte Verschwiegenheit wird zugesichert. Bei Bedarf kann professionelle Seelsorge vermittelt werden.

Warum wir das machen? Ganz bestimmt nicht, weil wir sonst nichts zu tun hätten oder uns anderen Menschen überlegen fühlten. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. In der Genesis steht ein unserer Meinung nach nicht zu toppender Satz: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen“. Wohl wahr, werden alle sagen, die sich gerade in diesen Tagen allein fühlen aber auch schon die heilende Wirkung eines guten Gesprächs kennengelernt haben.

Ohne Gespräch verkümmern wir, fressen die Sorgen und Fragen in uns hinein. In der Erfahrung eines „Du“ verlieren wir unsere Scheu und öffnen uns. Welche Zeit im Jahr wäre besser geeignet als diese, die mit ihren Lichtern auf das Christfest weist. Scheuen Sie sich nicht!

Wagen Sie Vertrauen.

Erreichbar sind wir: Sprachbox: 0365/8001252 E-Mail: seelsorge-gera@gmx.de Bei Sofortanliegen wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter 0900/1 1101 11