Keine Chance für Grippe- und Norovirus

Gera. Nur sehr wenige andere Viruserkrankungen in dieser Saison in Gera registriert

Distanz und Mund-Nasen-Schutz scheinen dazu beigetragen zu haben, dass andere Virus-Infektionen in dieser Saison bisher deutlich weniger aufgetreten sind. So waren dem Gesundheitsamt der Stadt Gera seit Dezember 2020 bis Mitte Januar lediglich zwei Influenza-Fälle gemeldet worden. Was zwar nicht automatisch heißt, dass es tatsächlich nur zwei Fälle gab. Dementsprechend sahen Ärzte jedoch auch keinen Grund, entsprechende Diagnostik im Labor zu beauftragen. Die Stadtverwaltung informiert weiter: Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE-Raten) in der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr bundesweit zurückgegangen und liegt deutlich unter dem Niveau der Werte der Vorsaisons. Es werde bisher von einer Zirkulation von Influenzaviren auf einem extrem niedrigen Niveau in der Saison 2020/21 ausgegangen.

Auch bezüglich Norovirus ist die nachgewiesene Aktivität im Vergleich zum Vorjahr stark zurück gegangen. Gab es laut Gesundheitsamt der Stadt im Dezember 2019 noch 17 gemeldete Fälle in Gera, so wurden im Dezember 2020 lediglich drei registriert.

Ähnlich sieht die Statistik im SRH Wald-Klinikum aus. Dort gab es in der Saison Oktober bis Mai 2018/19 insgesamt 147 im Krankenhauslabor nachgewiesene Influenzafälle. Im gleichen Zeitraum der Saison 2019/20 waren es 208 Fälle. Währenddessen wurden seit Oktober 2020 bis jetzt nur drei Fälle labordiagnostisch registriert. Auch die virusbedingten Darminfektionen wie Norovirus haben 2020 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Drittel abgenommen, teilt die Sprecherin des Klinikums mit.

Wenn es nach den Hygienikern geht, sollten einige der neuen Gewohnheiten die Pandemie überdauern. Hygienearzt Christian Schmidt vom SRH Wald-Klinikum Gera erklärt beispielsweise dazu: „Die Zahlen zeigen, was Hygiene bewirken kann. Hygiene und Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn die jetzt geübten Hygieneregeln für viele Menschen zur Selbstverständlichkeit würden. Gerade in der Grippezeit ist auch künftig zu empfehlen, Menschenmassen zu meiden, den Mund-Nasen-Schutz zu nutzen und natürlich, sich rechtzeitig impfen zu lassen.“