Keine Chance zur Entfaltung

Unabhängig vom Namen des Betreibers ist das Aus des „Studio 31“ in Gera und der Idee dahinter bedauerlich. Einseitige Schuldzuweisungen bringen aber nichts.

Es ist sicher verlockend, im Fall des geschlossenen Cafés von Schauspieler Eric Stehfest auf die Stadt Gera zu zeigen. Mitten in der Coronakrise die Mieten erhöhen – unerhört! So waren dann auch die ersten Reaktionen, die nach dem Fernsehbeitrag zum Aus des „Studio 31“ zu lesen waren. Doch ganz so einfach ist es nicht.