Keine guten Aussichten für Weidaer Brücken-Denkmal

Das 1884 erbaute Oschütztal-Viadukt in Weida.

Weida. Schlechter Zustand, aber noch keine Gefahr: Das Oschütztal-Viadukt in Weida soll 2021 genauer begutachtet werden

Nachdem sich bis vor wenigen Jahren ein Weidaer Verein rührig und nach seinen Möglichkeiten für den Erhalt des Oschütztal-Viaduktes eingesetzt hat, ist es zuletzt sehr ruhig geworden um das markante Brückenbauwerk über die Bahnhofstraße (B92/B175). Wir haben uns zum Zustand und zur Zukunft der 1884 eingeweihten und 1983 stillgelegten Eisenbahnbrücke erkundigt. Nach der Kündigung eines Mietvertrages mit der immer noch existierenden „Interessengemeinschaft Oschütztal-Viadukt“ durch die Deutsche Bahn 2017 sah sich der Verein nach eigenen Aussagen seiner Möglichkeiten entzogen, direkt am denkmalgeschützten Viadukt Vereinsarbeit zu leisten. Die Bahn hatte damals „Grundstücke an und unter der Brücke an ein privates Unternehmen veräußert“, wie es rückblickend aus dem Landratsamt Greiz heißt. Wie die dortige Nachfrage ergab, lägen Informationen über eine aktuelle Gefährdung der Brücke im baulichen Sinne derzeit nicht vor.