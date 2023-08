Der einstige Sitz von „Mahlzeit“ am Geraer Hauptbahnhof. Der Gasthof Lumpzig hat seine Zweigstelle geschlossen.

Keine Hausmannskost mehr in Geras Hauptbahnhof

Gera. Die einstige Kantine am Geraer Hauptbahnhof schließt. Was das für die Zukunft des Bahnhofs bedeutet.

Schon vor 6 Uhr gab es leckeres Frühstück und zur Mittagszeit lockte vor allem deutsche Hausmannskost zur „Mahlzeit“ in den Geraer Hauptbahnhof.

„Wir hatten viele Stammgäste vor allem aus den umliegenden Büros. Doch in letzter Zeit wurde es im Bahnhof immer leerer“ bedauert Madeleine Mörtl, Inhaberin des Gasthofes Lumpzig im Altenburger Land, die Schließung ihrer Zweigstelle im Mai dieses Jahres. „Wir sind mit einem lachenden und einem weinenden Auge ausgezogen“, erklärt Mörtl. 2009 hatte sie die Zweigstelle eröffnet. Doch mittlerweile machten steigende Kosten bei Einkauf, Strom und Miete das Geschäft unrentabel. Und die Personalsituation gestaltete sich immer gruseliger, so Mörtl. Anfangs arbeiteten drei Angestellte in der „Mahlzeit“ die zwölf Sitzplätze und Essen zum Mitnehmen bot. Zum Schluss stemmte nur noch eine den Laden.

Wir fragten bei der Deutschen Bahn nach, wie sie den Zustand des Geraer Hauptbahnhofes sieht. In ihrer Antwort heißt es, dass es derzeit noch keinen Nachmieter beziehungsweise Interessenten für die Räumlichkeiten der einstigen Kantine „Mahlzeit“ gebe.

„Da es keinen Interessenten gibt, ist derzeit ist auch keine neue Gastronomie im Bahnhof geplant“, schreibt DB-Pressesprecher für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Jörg Bönisch. „Die Räumlichkeiten werden voraussichtlich durch andere Nutzer wieder nachvermietet.“ Aktuell gebe es noch eine weitere Leerstandsfläche, der ehemalige Fahrradladen. Hierfür gebe es Mietinteressenten.

Mit Blick auf bestehende Mietverträge heißt es, dass keine weiteren Mietverträge auslaufen. „Wir haben einen guten Vermietungsstand in der Empfangshalle: Reisezentrum, ServiceStore, Bäcker, Buchhandlung, Döner, Erfurter Bahn Kundenzentrum, Modellbahnladen, Frisör und Reisebüro.“