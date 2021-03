Keine Mini-EM 2021 in Rüdersdorf

Der TSV 1880 Rüdersdorf organisiert für dieses Jahr kein Miniformat der Europameisterschaften. Noch 2018 hatte es in Rüdersdorf die Mini-WM analog der Weltmeisterschaft in Russland gegeben, die Kroatien, vertreten durch Traktor Roben, gegen Brasilien (SV Roschütz), nach Neunmeterschießen gewann. 2010, zur WM in Südafrika, gab es die erste Mini-WM in Rüdersdorf. Und immer gab‘s auch einen Aufhänger. Bei der Premiere war der TSV 130 Jahre alt geworden, 2014 gab es den Rüdersdorfer Fußball 111 und 2018 115 Jahre. 2020 wollten die 115 Mitglieder der Fußballabteilung mit einer Mini-Europameisterschaft „140 Jahre Sportverein“ feiern. 24 Mannschaften waren eingeladen. Dann kam Corona, die Premiere der EM im Miniformat musste verlegt werden – das Highlight mitsamt Festwochen war für den 3. bis 11. Juli 2021 geplant. Die Abteilungsleitung und das EM-Organisationsteam kamen nun gemeinsam zu der Entscheidung, die Festwoche bereits jetzt für das Jahr 2021 ad acta zu legen. Somit wird es auch 2021 keine Feierlichkeiten einschließlich Turnier zu 140 Jahre TSV 1880 Rüdersdorf geben. „Mit Blick auf die aktuelle Situation und einer realistischen Einschätzung für das laufende Jahr sehen wir kaum Chancen, eine wie von uns beabsichtigte Festwoche unter normalen Bedingungen durchzuführen, die uns und allen Beteiligten Freude bereiten würde“, ist Organisationschef Tino Linz betrübt. Er und sein Team kamen nicht umhin, diese Entscheidung so zu fällen und schauen nun hoffnungsvoll auf den Sommer 2022.