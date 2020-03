Kfz-Innung als echter Partner der Betriebe

Genau 30 Jahre engagiert sich die Kfz-Innung Ostthüringen für Handelsunternehmen und selbstständige Handwerksmeister der Autobranche in der Region. Von Gera aus vertritt sie die Interessen ihrer derzeit 152 Mitglieder in 175 Betriebsstätten. Rund 1800 Mitarbeiter dieser Firmen können auf Rat und Tat der Innung bauen, wenn es um betriebliche Fragen geht. „Wir haben den glücklichen Fall stabiler Mitgliederzahlen. Auch wenn immer wieder Betriebe wegbrechen, kommen neue dazu“, ist Innungsgeschäftsführer Stefan Haase, seit 2011 in dieser Funktion, zufrieden, sogar mitgliederstärkste Innung in Ostthüringen und die zweitstärkste im ganzen Freistaat zu sein.

Mitglieder zwar Wettbewerber, aber mit gleichem Ziel

Er führt das auf gute Arbeit der Innung zurück. Gute Arbeit als Dienstleister, der Seminare organisiert, Betriebe in Rechtsfragen begleitet, sich um das Thema Aus- und Weiterbildung sowie Gesellen kümmert und den bürokratischen Aufwand hoheitlicher Anerkennungen übernimmt. „Bei den Mitgliedern kommt aber auch gut an, dass wir jährlich Veranstaltungen organisieren, auf denen sie sich einem großen Publikum präsentieren können“, führt Haase den Geraer und den Altenburger Autofrühling oder den Greizer Gebrauchtwagenmarkt an. Das trüge auch dazu bei, dass die Mitglieder, obwohl alle Wettbewerber am Markt, weitestgehend kooperativ miteinander umgingen.

Die Kfz-Innung Ostthüringen verbucht für sich, ihre Mitglieder im strukturellen Wandel der Zeit zu begleiten. Um das Jahr 2010 herum habe man Hilfe beim Thema Gasumrüstungen gegeben, dann sei man nicht am Thema Abgas-Feinstaubfilter vorbei gekommen und jetzt gehe es viel um Elektromobilität. „Immer aktuell ist unsere Unterstützung der Werkstätten, Vertragswerkstätten und Autohäuser beim Thema Akkreditierung für Abgasuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen. Wir bieten Prüfungen an und organisieren auch deren Umsetzung in den Betrieben“, erklärt der Innungschef.

Der seit 2014 verantwortliche Innungsobermeister Andreas Jokisch freut sich über die Jahre recht stabile Neuwagenzulassungszahlen im Innungsbereich. Trotzdem stehe man in der Branche beim Thema Neuwagenverkauf vor einigen Herausforderungen: es gebe Kunden mit hoher Preissensibilität, Leasing halte immer häufiger auch im Privaten Einzug und nicht wenige Kunden würden im Internet beworbene Preise als Verhandlungsbasis anführen. Er hofft auf mehr Verständnis der Kunden, ihr Geld in Betrieben der Region auszugeben und bei Preisvorstellungen auch den dort geleisteten Service mitzudenken. „Unsere Mitglieder haben nicht nur unser Innungsschild an der Tür kleben, sie leben die von uns erwartete Qualität“, versichert er.

Streitschlichtung und Ausbildungswerbung sind wichtige Aufgaben

Pro Jahr bis zu 150 Anfragen erreichen die Innung immer wieder wegen Streitigkeiten mit Kunden oder Auszubildenden. „Dafür haben wir eine für beide Seiten kostenfreie Schiedsstelle“, sagt Jokisch. In aller Regel gelänge dort die Klärung der Sache, ohne die Beziehung zwischen Kunde oder Azubi und dem Autohaus kaputt zu machen. A pro pos Ausbildung. Die Kfz-Innung wirbt unermüdlich für die Ausbildungsbetriebe, informiert auf Messen zu Karrieren im Kfz-Handwerk, übernimmt Prüfung und Freisprechung der Gesellen und hilft bei Stellenbesetzungen. „Zwar sind die Ausbildungszahlen mit 350 technischen und 60 kaufmännischen Azubis noch recht komfortabel und der Zuspruch von jungen Männern und Frauen immer noch groß. Doch vielen Lehrlingen fehlt wichtiges anwendungsbereites Basiswissen“, betont der Obermeister und sorgt sich etwas um die Branche, weil er bei einigen Auszubildenden eine ernsthafte Zielstrebigkeit vermisst. Die Innung setzt daher alles daran, Ausbildung im Kfz-Gewerbe zu fördern und hat vor zwei Jahren die Landesfachklasse Kfz-Mechatroniker/Fachrichtung System- und Hochvolttechnik von Leipzig nach Gera geholt. „Jetzt profitieren die Lehrlinge unserer Mitgliedsbetriebe von dieser nahen Ausbildungsstätte“, freut sich Stefan Haase.

Weniger froh schauen er und Andreas Jokisch auf das große Feld Unternehmensnachfolge. Wie überall im Land, durchweg durch alle Branchen, müssen sich zahlreiche Unternehmer Gedanken machen über die Weiterführung ihrer Firmen nach ihrem Ausscheiden. „So etwas muss lange vorbereitet werden. Wir bieten seit langem dazu Seminare an und sind moderierend tätig, um mit Unternehmern Nachfolgelösungen im familiären Umfeld, aus dem Mitarbeiterstamm oder von außerhalb zu finden. Dass auch immer mehr Autohändler nicht nur eine, sondern mehrere Automarken im Portfolio haben, sei eine weitere Auffälligkeit dieser Zeit.

„Für viele ist es eine wirtschaftliche Notwendigkeit, das Angebot, mit dem sie Erträge erwirtschaften können, zu vergrößern“, weiß Stefan Haase. Auch bei dieser Neuaufstellung innerhalb der Autohäuser möchte die Kfz-Innung zuverlässiger Partner sein.