Autofahrer können in der Zulassungsstelle in Weida wieder ihre Anliegen persönlich vortragen.

Kfz-Zulassungsbehörde in Weida ab Dienstag für alle da

Die Kfz-Zulassungsbehörde des Landkreises Greiz Am Schafberge 5 in Weida bietet ab der kommenden Woche wieder das volle Leistungsspektrum an. Darüber informierte das Landratsamt Greiz am Donnerstag in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die reguläre Öffnung für Publikumsverkehr ab kommenden Dienstag ist unter besonderen Hygienebestimmungen vorgesehen.

Nachdem die Zulassungsbehörde des Landkreises Greiz in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt und ausschließlich für Zulassungsdienste erreichbar war, öffnet die Behörde ab Dienstag, 16. Juni, wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr. „Damit sind alle Leistungen rund um die Fahrzeugzulassung wieder uneingeschränkt möglich“, heißt es aus dem Landratsamt.

Wartemarken werden verteilt

Allerdings gelten für die Besucher strenge Hygieneregeln. So bleibe der Wartebereich im Gebäude geschlossen, um das Infektionsrisiko der Besucher untereinander zu minimieren. Ein Einlassdienst regelt den Zugang und vergibt die Wartemarken im Außenbereich. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Besucher im Gebäude ist Pflicht. Die Zulassungsbehörde bleibe jedoch bis auf weiteres samstags geschlossen.

Die Öffnungszeit am Dienstag verkürzt sich auf 15 Uhr. Donnerstag ist bis 17 Uhr geöffnet, Montag, Mittwoch und Freitag bearbeiten die Behördenmitarbeiter jeweils bis 12 Uhr Anliegen.

Obwohl sich der Service durch die Zulassungsdienste während der Schließzeit bewährt habe, müssen diese Dienste nicht mehr zwingend in Anspruch genommen werden, stehen aber weiterhin zur Verfügung. Terminvereinbarungen für die Zulassungsbehörde seien indes nicht erforderlich.

Sollte es speziell in den ersten Tagen zu Wartezeiten kommen, bittet die Behörde um Verständnis, heißt es abschließend.

Öffnungszeiten ab 16. Juni: Montag, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 15 Uhr, Donnerstag 8 bis 17 Uhr. Samstag geschlossen.