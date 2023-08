Kinder bedrohen 38-Jährige auf Spielplatz in Gera

Gera. Auf einem Spielplatz in Gera kam es zu einer beunruhigenden Begegnung, bei der eine 38-Jährige von Kindern bedroht wurde. Außerdem versuchten sie, die Tasche der Frau zu stehlen.

Am Montag wurde eine 38-jährige Frau zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr auf einem Spielplatz namens "An der Spielwiese" in Gera von zwei unbekannten männlichen Kindern/Jugendlichen bedroht.

Diese hätten zuvor andere Kinder vor Ort belästigt. In der Folge sei es laut Polizei zum Streit und Gerangel zwischen der 38-Jährigen und den beiden männlichen Kindern/Jugendlichen gekommen, wobei diese die Frau bedrohten und versuchten, ihr die Tasche zu entreißen. Als ein bislang unbekannter Mann zur Hilfe eilte, gelang es der Frau mit ihren Kindern sowie ihrem Kinderwagen zu fliehen. Verletzt wurde niemand.

Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere werden der zur Hilfe eilende Mann und mögliche weitere Anwesende gesucht, die von den beiden Kindern belästigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 mit der Bezugsnummer 0218543/2023 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

