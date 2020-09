Gera. Fahrgäste in Gera werden zum Weltkindertag am Sonntag überrascht.

Kinder sagen in Gera Haltestellen an

Zum Weltkindertag am Sonntag, 20. September, hat sich die Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera (GVB) etwas Besonderes überlegt: Neun Kinder werden die Haltestellen ansagen. Bis zum 19. Oktober sind laut Pressemitteilung im gesamten Netz an ausgewählten Haltestellen Kinderstimmen zu hören.

Die Aktion gibt es bereits zum zweiten Mal. Schon zum Internationalen Kindertag am 1. Juni waren für einen Monat in den zwölf neueren Niederflurbahnen und Bussen der GVB Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren mit ihren Ansagen zu hören. Dieses Mal werden die in einem Geraer Tonstudio aufgenommenen Ansagen auch in fünf Tatra-Bahnen zu hören sein.

Aktion kommt bei Fahrgästen gut an

Bei den Gästen sei die Aktion im Juni so gut angekommen, dass mehrfach nachgefragt wurde, warum die freundlichen Kinderstimmen nicht dauerhaft zu hören seien. „Wir freuen uns über die Begeisterung bei unseren Fahrgästen, aber man möchte das Besondere eben nicht zum Alltäglichen werden lassen“, lautet die Antwort von GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle. Allerdings sei eine Wiederholung ins Auge gefasst worden.

Diese startet nun zum Weltkindertag. Wer ab Sonntag in den GVB-Linien unterwegs ist, kann an ausgewählten Haltestellen erneut die Stimmen von Anouk, Aurelie, Ulysses, Alexa, Eva, Fenja, Jamie, Julian und Lian über die Lautsprecher hören.