Kinderschutzbund verteilt Geschenke

Im Jugendclub CM im Mehrgenerationenhaus wurden am Dienstagnachmittag Geschenke an bedürftige Kinder überreicht. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kinderschutzbund Gera. Am kommenden Dienstag sollen weitere Geschenke an rund 150 jüngere Kinder im Comma übergeben werden. Die Weihnachtsgeschenke sammelt der Kinderschutzbund auf Spendenbasis. Leider seien gerade für Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter nur wenige Spenden bisher eingegangen, sagt Anke Fehrensen vom Kinderschutzbund.

Wer Geschenke spenden möchte, kann sie zu drei verschiedenen Abgabestellen bringen. Zum Kinderschutzbund in der Lobensteiner Straße 49, zu Streetwork Gera Am Bärenweg 9 oder zum Schlupfwinkel in der Fritz-Gießner-Straße 14.