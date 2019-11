Gera. Nach zwei Bränden in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Rothe-Straße in Gera hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

Kinderwagen angezündet: Polizei nimmt Verdächtigen in Gera fest

Seit August 2019 ermittelte die Kriminalpolizei Gera zu zwei Bränden in der Otto-Rothe-Straße. In einem Mehrfamilienhaus brannte es am 18. August sowie am 23. Oktober im Treppenhaus, weil Kinderwagen angezündet wurden. Die Brände konnten in beiden Fällen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise ist keiner der Anwohner schwer verletzt worden.

58-Jähriger räumt Taten ein

Nun konnte ein Verdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann aus Gera, der gegenüber den Kriminalbeamten die Tat eingeräumt hat, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er müsse sich nun für sein Handeln verantworten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Erneut brennender Kinderwagen in Treppenhaus – Feuerwehr in Gera im Einsatz

