Gera/Greiz. Gera, Greiz, Berga, Weida und mehr: In all diesen Orten wurden die Türschlösser zu Verwaltungsgebäuden mit Klebstoff manipuliert. Auch Parteibüros sind betroffen. Die Kripo ermittelt. An einigen Tatorten wurden offenbar kryptische Schuldzuweisungen gefunden.