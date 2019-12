Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine und Große Musiker auf Ronneburger Bühne

In Gemeinschaft aller Ronneburger Schulen, der Grund-, Förder- und Regelschule wurde ein Weihnachtstheaterstück mit Gesangs- und Instrumentalstücken und weihnachtlichen Klängen aufgeführt. Das teilt Silke Solf, Schulleiterin der Regelschule Friedrich Schiller in Ronneburg mit. Die Schauspieler und Musiker kamen aus der Grund- und Regelschule. Sie präsentierten sich im Chor und als Solisten, in Gesang und an den verschiedensten Instrumenten. Die Schüler der Förderschule haben mit Plätzchen weihnachtlichen Duft verbreitet, so die Schulleiterin.

Abschluss mit „Stille Nacht“

Höhepunkt war, als die Kleinen der Grundschule mit den Zehntklässlern der Regelschule auf der Bühne ein gemeinsames Lied anstimmten. Zum Abschluss sangen alle Schüler und Gäste das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Spendengelder gesammelt

Auch in diesem Jahr wurden Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt. Der Kuchenbasar der 10a und die Spenden während des Weihnachtskonzertes haben die stolze Summe von 1013 Euro eingebracht, so Silke Solf. Zudem besuchten Kinder der Klasse 5c am Freitag das Ronneburger Krankenhaus sowie das Pflegeheim und sangen Weihnachtslieder.